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Автобусы Белгородской области оснастят средствами РЭБ для поездок около границы

Автобусы Белгородской области оснастят средствами РЭБ для поездок около границы

Власти Белгородской области приняли решение об оснащении пассажирских автобусов и машин скорой помощи, курсирующих около границы с Украиной, средствами радиоэлектронной борьбы для предотвращения атак беспилотников.

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