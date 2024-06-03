Автобусы Белгородской области оснастят средствами РЭБ для поездок около границы

Власти Белгородской области приняли решение об оснащении пассажирских автобусов и машин скорой помощи, курсирующих около границы с Украиной, средствами радиоэлектронной борьбы для предотвращения атак беспилотников.
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