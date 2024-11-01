Патрушев: США и НАТО намерены получить доступ в Черное море через Дунай

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу хотят получить доступ в Черное море через Дунай, используя внутренние водные пути Европы в военных целях, сообщает корреспондент The Moscow Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии