Патрушев: США и НАТО намерены получить доступ в Черное море через Дунай

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу хотят получить доступ в Черное море через Дунай, используя внутренние водные пути Европы в военных целях, сообщает корреспондент The Moscow Post.