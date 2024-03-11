Zelensky Claims Russian Advance in Ukraine ‘Halted’Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Monday that Russian advances had been “halted” in Ukraine and the situation was now “much better” for his troops than in recent months.
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