"Авилон": в 2024 году новые автомобили будут дорожать на 3% за квартал

В 2024 году цены на новые автомобили в России не снизятся, машины продолжат дорожать. Об этом рассказал заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей дилерского холдинга "Авилон" Ренат Тюктеев, сообщает "Российская газета".
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