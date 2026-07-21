Место незаконной утилизации опасных отходов выявили экологи в Нижнем Новгороде

С каждым годом экологические проблемы во всём мире становятся всё более острыми. Загрязнение воды и воздуха, вырубки лесов, мусорные свалки, сокращение численности животных – это лишь часть проблем, с которыми ежедневно сталкиваются жители Нижегородской области.