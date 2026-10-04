Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Последний защитник Брестской крепости: надпись «20/VII-41» и кто её оставилТы

Четыре строки на штукатурке: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20/VII-41». Их знает всякий, кто учился в советской или российской школе, они высечены на мемориале в Бресте, их цитируют в каждом фильме о крепости.

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