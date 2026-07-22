Stifel Financial отчиталась о рекордных полугодовых результатах во II квартале 2026 года и росте выручки до $1,45 млрд

Американская инвестиционно-банковская и брокерская корпорация Stifel Financial Corp. официально обнародовала консолидированную финансовую отчетность за второй квартал 2026 года, подкрепив статус одного из самых успешных первых полугодий в своей истории.
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