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Курские новости

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В Курском приграничье ВСУ пленных используют как живой щит, сказала Захарова

В Курском приграничье ВСУ пленных используют как живой щит, сказала Захарова

Страшные сведения сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она рассказал, что формирования Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в Курском приграничье используют пленных российских военных, выставляя их как живой щит.

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