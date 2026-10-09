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Мировое обозрение

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Рабы не мечтают о свободе, рабы мечтают о собственных рабах

Рабы не мечтают о свободе, рабы мечтают о собственных рабах

Главное в тезисах: Истоки мифа: После 2014 года в украинском сегменте соцсетей массово тиражировалась фантазия о миллионах «оголодавших русских», которые приползут просить работу за еду — и у каждого украинца будет «не меньше десяти рабов».

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