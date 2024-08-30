В Госдуме прокомментировали уничтожение первого F-16 на Украине

Счет по уничтожению поставленных из США истребителей F-16 на территории Украины будет приумножен. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
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