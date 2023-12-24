В Астраханской области директор фирмы избил сотрудника стройнадзора во время проверки

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Главный специалист службы строительного надзора Астраханской области проводил проверку работ по монтажу конструкций здания на объекте капстроительства в поселке Верхний Бузан Красноярского района.
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