Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

30 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • фарид сабиров
    разворовываетВ 2023 году диспа...
  • фарид сабиров
    Диспансеризация это очередная афера медиков. Мне надо было сдать анализ крови для себя , так меня заставили подписать...В 2023 году диспа...
  • Сергей ЕВ
    Вечная память Герою России и пусть земля ему будет пухомАстраханский губе...

В Астраханской области директор фирмы избил сотрудника стройнадзора во время проверки

В Астраханской области директор фирмы избил сотрудника стройнадзора во время проверки

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Главный специалист службы строительного надзора Астраханской области проводил проверку работ по монтажу конструкций здания на объекте капстроительства в поселке Верхний Бузан Красноярского района.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх