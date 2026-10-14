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Марин Ле Пен: Франция на грани дефолта, у неё нет больше средств помогать Украине

Марин Ле Пен: Франция на грани дефолта, у неё нет больше средств помогать Украине

Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Франция находится в крайне сложном финансовом положении и больше не располагает достаточными ресурсами для продолжения масштабной поддержки Украины на прежнем уровне.

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