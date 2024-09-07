В Петербурге стартовала акция по льготному пополнению «Подорожника» через СПБ

На банковский счет вернется 10 процентов стоимости В субботу, 7 сентября, стартовала совместная акция Комитета по транспорту и Национальной системы платежных карт, направленная на развитие способов оплаты транспортных услуг.
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