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Над Ленинградской областью уничтожили дрон

Над Ленинградской областью уничтожили дрон

Об этом сообщили в Минобороны РФ.Силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к Ленинградской области.

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