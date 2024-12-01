В России зафиксирован рост микоплазменной пневмонии

Рост числа заболевших микоплазменной пневмонией наблюдается в Москве и других российских регионах, сообщил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов, 1 декабря пишут «Известия».
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