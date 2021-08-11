Сергей ЕПолитика«Праздник не для быдла»: юбилей Барака Обамы обернулся скандалом Четвертого августа 44-му президенту США стукнуло шестьдесят. На прошедших выходных он отметил дату с друзьями.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьхохлошумерУ себя смотрите, нех... там делать!Фадеев Евгений Москва"У них", "у нас" - давно устарело. Мир поделен не между странами, а по элита-быдло.Р(Раиса Утропова (Соловьева)Действительно, посмотрели бы вы, как празднуют дни рожд наши думцы.хохлошумерНаши всех заткнут! Как цыгане стали...Арсен Межлумов... и руководители регионов, министерств, госкорпораций и правоохранительных ведомств.Житель Земли МакаренковБОБорис ОсиповКомментировать
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