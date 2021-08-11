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«Праздник не для быдла»: юбилей Барака Обамы обернулся скандалом

«Праздник не для быдла»: юбилей Барака Обамы обернулся скандалом

Четвертого августа 44-му президенту США стукнуло шестьдесят. На прошедших выходных он отметил дату с друзьями.

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хохлошумер
У себя смотрите, нех... там делать!
Фадеев Евгений Москва
"У них", "у нас" - давно устарело. Мир поделен не между странами, а по элита-быдло.
Раиса Утропова (Соловьева)
Действительно, посмотрели бы вы, как празднуют дни рожд наши думцы.
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