Укрытие от чужаков-мигрантов. Почему русские люди массово потянулись в храмы

Русский Империалист

Верховный постоянно говорит, что у нас нет идеологии и ничего не делает, чтобы она появилась и была прописана в Конституции. От этого разброд и шатание русских.. А запланированное нашими начальниками замещение русских может элементарно привести к русскому бунту, который беспощаден.😡🇷🇺