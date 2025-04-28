Телеканал 360 На пасхальное богослужение в этом году пришло небывалое число человек. Вокруг выпечки и продажи куличей была необычайная ажитация.
Укрытие от чужаков-мигрантов. Почему русские люди массово потянулись в храмы
Комментарии
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Русский Империалист
Верховный постоянно говорит, что у нас нет идеологии и ничего не делает, чтобы она появилась и была прописана в Конституции. От этого разброд и шатание русских.. А запланированное нашими начальниками замещение русских может элементарно привести к русскому бунту, который беспощаден.😡🇷🇺
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1 час.
ПП
Петр Петрович Канаев
Скажешь, что в лужу пёрнишь!
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53 мин.
ВБ
Василий Блохин
Так Ланская,дегенератка!
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16 мин.
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