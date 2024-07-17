Вы умеете устанавливать личные границы и заботиться о себе? Пройдите тест и узнайте

Уметь отстаивать свое мнение, не бояться говорить о чувствах и отказываться делать то, что вам неприятно, — это и есть подлинная забота о себе, в отличие от ложной, когда мы пьем смузи, заполняем дневники рефлексии, ходим на йогу и слушаем самозваных экспертов.