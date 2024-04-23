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Крымских попов предупредили что Пасха не повод расслабляться

Крымских попов предупредили что Пасха не повод расслабляться

Со всеми начальниками епархий проведены беседы в преддверии главного праздника православной церкви. На заседаниях антитеррористических комиссий обсудили меры по обеспечению безопасности во время празднования Пасхи, которая в 2024 году будет отмечаться 5 мая.

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