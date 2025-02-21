Пермяков с кнопочными телефонами зовут подзаработать на оборонном заводе

Пермский пороховой завод приглашает трудоустроиться разнорабочих. Ежедневная оплата труда составляет 3200 рублей, при этом обязательным условием является отсутствие у сотрудников смартфонов с сенсорным экраном.
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