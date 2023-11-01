Австралия решила отказаться от шанса принять чемпионат мира по футболу 2034

Австралийские власти не планируют принимать чемпионат мира по футболу в 2034 году в своей стране. Соответствующую информацию в среду, первого ноября, опубликовала пресс-служба Футбольной федерации Австралии (FFA).
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