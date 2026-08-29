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«Мне совершенно всё равно. Альтман и Брокман — не заслуживающие доверия мерзавцы». Маск ответил на разрыв OpenAI с Cursor

«Мне совершенно всё равно. Альтман и Брокман — не заслуживающие доверия мерзавцы». Маск ответил на разрыв OpenAI с Cursor

Маск вновь обвинил руководство OpenAI в отходе от первоначальной концепции компании Илон Маск отреагировал на решение OpenAI прекратить сотрудничество с Cursor после приобретения компании SpaceX за $60 млрд.

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