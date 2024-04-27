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В уральском поселке, который восемь лет топит канализацией, полностью заменят коллектор

В уральском поселке, который восемь лет топит канализацией, полностью заменят коллектор

Власти Копейска заявили о планах по полной замене канализационного коллектора в поселке Кадровик. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, в данный момент износ магистрального коллектора в поселке Кадровик, протяженностью 5 километров, составляет 99%.

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