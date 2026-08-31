Российские бойцы уничтожили технику ВСУ в районах Дружковки и Малотарановки

Операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили в зоне спецоперации несколько транспортных средств Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Дружковки и Малотарановки в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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