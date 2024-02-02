Путин заявил о превращении ВСУ в террористическую организацию

Выступая на форуме «Все для Победы!» Владимир Путин заявил о превращении Вооруженных сил Украины в террористическую организацию, о преступлениях в Харьковской области, связанных с медицинским персоналом и мирными жителями.
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