📷⚡️Первый фотофакт от противника об оснащении высокоскоростных разведывательно-ударных катеров "Magura-V5" зенитной модификацией управляемых ракет класса "воздух-воздух " AIM-9M Sidewinder.
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📷⚡️Первый фотофакт от противника об оснащении высокоскоростных разведывательно-ударных катеров "Magura-V5" зенитной модификацией управляемых ракет класса "воздух-воздух " AIM-9M Sidewinder.