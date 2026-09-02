Путин отметил высокие темпы развития Дальнего Востока и Арктики

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) отметил, что Дальний Восток и Арктика демонстрируют опережающие темпы развития по сравнению с другими регионами страны.
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