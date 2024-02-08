Роспотребнадзор поделился пользой потребления воды

В Роспотребнадзоре рассказали, почему важно соблюдать баланс воды в организме. Как стало известно из телеграм-канала Роспотребнадзора, Доктор Павлова, эндокринолог поделилась самой полезной привычкой, которая поможет человеку наладить здоровый образ жизни, улучшить самочувствие и продлить молодость.