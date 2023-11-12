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Боец UFC Павлович перед нокаутом от Аспиналла заявил, что может добить его

Боец UFC Павлович перед нокаутом от Аспиналла заявил, что может добить его

Артем Левин, секундант российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергея Павловича, заявил о том, что ему не стоило после хорошего попадания в британца Тома Аспиналла по ходу первого раунда поединка за временный пояс чемпиона в тяжелом весе стараться добить оппонента.

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