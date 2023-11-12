Боец UFC Павлович перед нокаутом от Аспиналла заявил, что может добить его

Артем Левин, секундант российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергея Павловича, заявил о том, что ему не стоило после хорошего попадания в британца Тома Аспиналла по ходу первого раунда поединка за временный пояс чемпиона в тяжелом весе стараться добить оппонента.
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