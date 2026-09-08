Происшествия
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Происшествия

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По инициативе СК России в многопрофильном кадетском корпусе в городе Тамбове открылась выставка «Без срока давности. Следствие против нацизма»

По инициативе СК России в многопрофильном кадетском корпусе в городе Тамбове открылась выставка «Без срока давности. Следствие против нацизма»

8 сентября 2026 года, в День памяти жертв блокады Ленинграда, по инициативе Следственного комитета России и при поддержке Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации, а также члена Общественного совета при СК России, ветерана боевых действий полностью Калинина В.

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