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Мирослава Карпович отдыхает на Мальдивах и не забывает о тренировках

Мирослава Карпович отдыхает на Мальдивах и не забывает о тренировках

Актриса Мирослава Карпович похвасталась растяжкой в шпагате Поклонники звезды «Папиных дочек» восторженно отозвались о её растяжке, но посоветовали не следовать примеру Анастасии Волочковой и не садиться на шпагат, где надо и не надо.

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