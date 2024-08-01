Мирослава Карпович отдыхает на Мальдивах и не забывает о тренировках

Актриса Мирослава Карпович похвасталась растяжкой в шпагате Поклонники звезды «Папиных дочек» восторженно отозвались о её растяжке, но посоветовали не следовать примеру Анастасии Волочковой и не садиться на шпагат, где надо и не надо.