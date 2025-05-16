Суд Петербурга поддержал иск против экс-главы «Газпром энерго» Митюшова

Фрунзенский суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск Генпрокуратуры России против экс-директора «Газпром энерго» Алексея Митюшова и сопричастных лиц, включая его родственников и бизнес-партнера Юлию Симакову.
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