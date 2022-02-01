РПЦ предложила запретить работу секс-шопов в России

«Магазины для взрослых» служат благу узаконенного разврата. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
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