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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Победитель «Тур де Франс» Ян Ульрих: «Я принимал допинг. Это началось в 1996 году»

49-летний немецкий спортсмен заявил об этом на презентации документального фильма о себе.  «Да, я принимал допинг.

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