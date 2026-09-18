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Нижегородская правда

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Первый замгубернатора Андрей Гнеушев проголосовал на выборах дистанционно

Первый замгубернатора Андрей Гнеушев проголосовал на выборах дистанционно

Первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев принял участие в стартовавших сегодня выборах, проголосовав с помощью электронной платформы.

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