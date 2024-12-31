ТАСС: конструкция в аэропорту Муан находилась на допустимом расстоянии от ВПП

Конструкция в виде земляного холма на бетонном фундаменте, в которую врезался потерпевший крушение в южнокорейском аэропорту Муан лайнер, стояла на допустимом расстоянии от конца взлетно-посадочной полосы (ВПП).
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