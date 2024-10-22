NYT: Путин нанес ответный удар Западу

Саммит БРИКС в Казани является ответным ударом Владимира Путина по гегемонии Запада. Сейчас в объединение входят страны, представляющие почти половину населения мира и более 35% мирового экономического производства, сообщает The New York Times.
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