В «Локомотиве» назвали причину, из-за чего откладывали приглашение Гильерме на работу в московский клуб

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что Маринато Гильерме оттягивал принятие решение о завершении карьеры, поэтому не сразу был приглашен на работу в московский футбольный клуб.
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