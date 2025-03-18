НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

169 подписчиков

Ротенберг о прогулке СКА по ЧТЗ: «Увидели реальную жизнь. Пообщались с людьми на улице. Мы это делаем часто, особенно на выезде»

Сегодня СКА уступил «Трактору» со счетом 2:4. – Хотелось бы узнать, почему вместо традиционной раскатки вы провели утреннюю прогулку по ЧТЗ, и как команда восприняла такой вояж? – На самом деле у нас часто такие прогулки, особенно на выезде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх