Ротенберг о прогулке СКА по ЧТЗ: «Увидели реальную жизнь. Пообщались с людьми на улице. Мы это делаем часто, особенно на выезде»

Сегодня СКА уступил «Трактору» со счетом 2:4. – Хотелось бы узнать, почему вместо традиционной раскатки вы провели утреннюю прогулку по ЧТЗ, и как команда восприняла такой вояж? – На самом деле у нас часто такие прогулки, особенно на выезде.