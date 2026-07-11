Боксёр Атаев победил венесуэльца Ускатеги и стал обязательным претендентом на пояс WBA

Российский боксёр Шарабутдин Атаев одолел венесуэльца Хосе Ускатеги на турнире IBA.PRO 19 в Москве. 12-раундовый поединок завершился победой россиянина единогласным решением судей со счётом 119:109, 119:109, 118:110.
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