Раньше как было. Достаёшь из шкафа курточку, а в кармашке денежка лежит забыто-приныканая. Достаю сегодня, опа, масочка...(

Стоят три актера перед выходом на сцену - волнуются страшно. Один другому: - Вась, глянь - у меня все с костюмом нормально?!?! А прическа не растрепалась?!?! А пачки чистые, а стрелки все наглажены нормально? - Да все хорошо, а у меня - глянь, Петь!?! - Да тоже хорошо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии