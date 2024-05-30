Раньше как было. Достаёшь из шкафа курточку, а в кармашке денежка лежит забыто-приныканая. Достаю сегодня, опа, масочка...(

Стоят три актера перед выходом на сцену - волнуются страшно. Один другому: - Вась, глянь - у меня все с костюмом нормально?!?! А прическа не растрепалась?!?! А пачки чистые, а стрелки все наглажены нормально? - Да все хорошо, а у меня - глянь, Петь!?! - Да тоже хорошо.