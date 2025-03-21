Французское шампанское и итальянский пармезан могут уйти с полок США из-за Трампа – FT

Введение 25% пошлины на французское шампанское и итальянский пармезан может серьезно ограничить их доступность для американских покупателей, если администрация Дональда Трампа примет соответствующее решение.
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