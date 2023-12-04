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Путин выступил за придание многодетным семьям всероссийского статуса

Путин выступил за придание многодетным семьям всероссийского статуса

Статус многодетной семьи должен быть всероссийским, заявил 4 декабря Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека.

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Комментарии
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star
помогать только истинным российским семьям,а не ,как сейчас ,помощь идет только мигрантам
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16 час.
АА
Алина Алина
Достаточный объем поддержки- это какой? 375 руб в месяц, бесплатный проезд в общественном транспорте, не предназначенном для транспортировки ребенка в коляске? Это в Омске, не знаю как в других регионах. У нас касаемо многодетных это все меры. Есть ещё льгота на ЖКХ, но она не на все услуги, это не существенно, в районе 200 рублей.
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8 час.

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