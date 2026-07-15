Ostium приостановила торги после предполагаемого эксплойта хранилища на сумму $18 млн.

Ончейн-биржа бессрочных контрактов Ostium приостановила торги в среду после того, как компания Blockaid сообщила об атаке злоумышленника на хранилище OLP в сети Arbitrum, в результате которой из него были выведены USDC на сумму около $18 млн.
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