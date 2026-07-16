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Иран: Новая волна авиаударов Соединенных Штатов (США) была нанесена по городам Большой Томб,...

Иран: Новая волна авиаударов Соединенных Штатов (США) была нанесена по городам Большой Томб, Хамидия, Ахваз, остров Кешм, Бандар-Аббас, Бушер, Бандар-Хамир, Конарак, Чабахар и аэропорт Ираншахр (IHR/OIZI) поздно вечером по местному времени 16 июля.

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