В Японии выявили подозреваемого в поджоге психиатрической клиники

Подозреваемого в поджоге психиатрической клиники в Осаке, где в результате пожара погибли 24 человека, выявила японская полиция, 19 декабря сообщает Associated Press со ссылкой на сотрудника следственного управления полиции одноименной префектуры.
Подозреваемого в поджоге психиатрической клиники в Осаке, где в результате пожара погибли 24 человека, выявила японская полиция, 19 декабря сообщает Associated Press со ссылкой на сотрудника следственного управления полиции одноименной префектуры.
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