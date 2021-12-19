smi.media

269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    В самих США такая мощная диаспора китайцев, что она изнутри может парализовать страну. Дисциплина там строжайшая.Китай пообещал би...
  • Grandad
    "выстрелевшего" - нет такого слова. Значит он невиновен.Болдуин виновен в...
  • Серж Южанин
    Анкара и Москва н...

В Японии выявили подозреваемого в поджоге психиатрической клиники

Подозреваемого в поджоге психиатрической клиники в Осаке, где в результате пожара погибли 24 человека, выявила японская полиция, 19 декабря сообщает Associated Press со ссылкой на сотрудника следственного управления полиции одноименной префектуры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх