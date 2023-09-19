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Во Владимирской области с 28 сентября из-за осенней интерференции будет пропадать ТВ-сигнал

Во Владимирской области с 28 сентября из-за осенней интерференции будет пропадать ТВ-сигнал

Помехи будут заметны каждый день в течение месяца.С 28 сентября по 21 октября в небе над Владимирской областью будет наблюдаться осенняя интерференция - астрономическое явление, связанное с "перемещением" Солнца из северного полушария в южное.

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