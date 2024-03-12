Мэр Усть-Кута Евгений Кокшаров велел убрать большегрузы из центра города

В Усть-Куте администрация города совместно с представителями надзорных органов, ГИБДД и логистических компаний приняла решение о запрете движения большегрузных транспортных средств по центральным улицам города.
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