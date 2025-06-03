Мединский рассказал о достигнутых в Стамбуле договоренностях

В ходе переговоров, прошедших накануне в Стамбуле, Россия и Украина договорились провести самый масштабный обмен пленными, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
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