Откуда берутся «фейки» о вреде пальмы

Совсем недавно в популярных социальных сетях и средствах массовой информации разных регионов вновь начали муссироваться мифы о том, что в пальмовом масле содержатся «опаснейшие яды», а государство закрывает глаза на то, как травят его граждан.
Совсем недавно в популярных социальных сетях и средствах массовой информации разных регионов вновь начали муссироваться мифы о том, что в пальмовом масле содержатся «опаснейшие яды», а государство закрывает глаза на то, как травят его граждан.
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